Усть-Куломский "кулибин" тестирует в родном селе созданный им электровеломобиль

Жителя Усть-Куломского района, учителя физики и математики и по совместительству предпринимателя Алексея Наумика называют местным "кулибиным". В свободное от работы время от изобретает необычное и полезное. Увлеченный мужчина сам собирает удобные для работы станки, технику, увлекается темой альтернативной энергии, а не так давно за два месяца собрал "электровеломобиль".

"Это, если называть его правильно, - пояснил Алексей. - А как его назвать покороче и "покультурнее", еще не придумали".

Агрегат на днях протестировали на усть-куломских дорогах: показал он себя достойно. Когда необычное средство передвижения начало колесить по населенному пункту, многие земляки Алексея очень удивились. Об идее он практически никому не рассказывал и сваркой агрегата занимался "по-тихому" у себя в гараже.

Как рассказал умелец "Комиинформу", подобный экологичный транспорт давно пользуется спросом у тех же американцев. Но там только одна рама - его основа - стоит не менее четырех тысяч долларов, рассказал мужчина.

На "электровеломобиль будущего" мастер "наткнулся" в интернете. Стал собирать о нем информацию, прикидывал, как сделать такой на селе с меньшими затратами и большей пользой. Получилось это буквально за пару месяцев.

Проект "набросал" в специальной компьютерной программе, позволяющей сделать 3D-модель желаемого.

Детали для уже визуализированного электровеломобиля приобретал в разных населенных пунктах, в том числе Сыктывкаре, а также заказывал в Сети.

Ездит такой транспорт на аккумуляторах. Желающие могут крутить педали. "Для наших широт и дорог я сделал нечто более адаптированное. Электромобиль может двигаться задним ходом, со всеми амортизаторами, - отметил собеседник".

Педальный привод на "мобиле" хозяина необычного "железного коня" привлекает тем, что это еще и дополнительное занятие спортом при езде.

Гибрид автомобиля и велосипеда, считает мужчина, особенно удобен и экономичен в северных условиях. В планах - оборудовать кабину, чтобы было удобно передвигаться в дождь и прохладную погоду.

Поскольку Алексей увлекается получением альтернативных источников энергии, заряжать аккумуляторы намерен от солнечных батарей.

Обошелся агрегат в 60 тысяч рублей. Электровеломобиль на одном заряде спокойно прошел от Дона до Усть-Кулома и обратно трижды. "Такой экологичный транчспорт - наше будущее. Надеюсь, что ближайшее", - подчеркнул изобретатель.