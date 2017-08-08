В Коми готовят документы на конкурс по выбору регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Коми продолжает работу по вопросу запуска нового регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики.

Конкурсные процедуры по выбору регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами уже прошли в десяти регионах России, сейчас конкурсы также объявлены в Тамбовской области, Республике Дагестан и Якутии. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на Всероссийском селекторном совещании по вопросу запуска в субъектах Российской Федерации нового регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

До конца 2017-го года планируется объявить конкурсы по выбору региональных операторов в 21 субъекте Российской Федерации. Сейчас выбрано десять регоператоров: в Камчатском, Краснодарском, Ставропольском крае, Ивановской, Астраханской, Челябинской, Воронежской области, Республике Калмыкия, Республике Мордовия, га также Севастополе.

Из них два региона – Ивановская и Астраханская области – уже полностью перешли на новую схему обращения с отходами.

В Республике Коми в рамках внедрения реформы обращения с отходами создана межведомственная рабочая группа. Сопредседателями группы стали Роман Полшведкин, первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, и Ольга Микушева, заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики.

В Коми организована работа по реализации законодательства, регулирующего деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами. Установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Коми, утверждены правила деятельности региональных операторов и порядок сбора твердых коммунальных отходов на территории Коми, подготовлен проект плана мероприятий ("дорожная карта") по организации новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сейчас осуществляется работа по подготовке конкурсной документации для проведения конкурсного отбора регионального оператора.

Напомним, в России внедряется новая система обращения с отходами, для максимально комфортного и мягкого перехода к ней регионам был дан переходный период - до 1 января 2019 года всеми субъектами Федерации должны быть утверждены территориальные схемы обращения с отходами, выбраны региональные операторы, которые будут осуществлять сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов, утверждены региональные программы обращения с отходами.