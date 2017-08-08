В Ухте будут судить 33-летнего жителя Самары, ударившего полицейского по голове

8 августа 2017 года, 15:31 | Ухта
Фото Антона Пархачёва

В Ухте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении в отношении сотрудника полиции насилия не опасного для жизни и здоровья, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Расследование дела завершено следственным отделом по Ухте. 33-летнего жителя Самарской области обвиняют в применении в отношении представителя власти насилия не опасного для жизни и здоровья (ч.1 ст.318 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый и двое его приятелей в июле текущего года приехали в Ухту в командировку.

Поселившись в гостинице и употребив спиртное, приятели решили проехаться на такси и осмотреть город. В какой то момент, воспользовавшись отсутствием таксиста, один из приятелей похитил видеорегистратор и с места происшествия фигуранты скрылись, однако были задержаны по "горячим следам" сотрудниками полиции.

Подозреваемый также был задержан сотрудниками ОМВД России Ухты с целью проверки на причастность по сообщению о совершенной краже. Фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в салоне служебного автомобиля, умышленно нанес полицейскому один удар рукой по голове.

Следствием собрана доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комиинформ

  Ключевые слова: Ухта, суд, Самара, преступность, полиция, МВД
  Рубрика: Право
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