"Единая Россия" в Коми выявила управляющие компании - "пустышки"

8 августа 2017 года, 15:17 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Подведены итоги партийного мониторинга "Единой России" по выявлению "пустых" управляющих компаний, а также управляющих компаний, систематически нарушающих и приводящих к причинению ущерба собственникам жилья. Об этом сообщила координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александра Афонина.

Работа в регионе была организована раньше, по сравнению с другими субъектами. Результаты таковы, что из 209 управляющих компаний региона 51 компания имеет лицензию по управлению многоквартирными домами свыше шести месяцев, но так и не приступила к управлению.

Также выявлены компании со схожими названиями. Имеются к примеру компании с названиями "Жилсервис" (четыре компании в Сыктывкаре, две компании в пгт. Нижний Одес); "Жилвест" (шесть компаний в Сыктывкаре, две из них ликвидированы).

Выявлен один злостный нарушитель, имеющий более десяти предписаний органов Госжилнадзора. Это компания "Жилсервис", на счету которой 40 предписаний.

Мониторинги будут направлены в федеральный центр для выстраивания подробной карты проблем и принятию комплекса мер по наведению порядка в этойй сфере.

"Благодаря партийному проекту проведена большая работа по формированию четкой картины состояния дел в этой сфере в республике. Работа обязательно будет продолжена. Хочу поблагодарить всех, кто помогал нам справиться с этой непростой задачей. Уверена, наши труды принесут свои положительные результаты для наших граждан уже очень скоро", - подчеркнула Александра Афонина.

Комиинформ

  Ключевые слова: коми, ЖКХ, ЖКУ, Единая Россия
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:20 07.08.2017
За 7 месяцев жители Коми отправили вдвое больше электронных налоговых деклараций, чем в минувшем году
14:02 06.08.2017
Прокуратура изменит подход к надзору за уголовными делами Следственного комитета по Коми
13:51 06.08.2017
Прокуроры в Коми усилят контроль за наказаниями в виде штрафов


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

6 августа

В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, против которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку.


Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод останется в истории как атака мертвецов.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео