"Единая Россия" в Коми выявила управляющие компании - "пустышки"

Подведены итоги партийного мониторинга "Единой России" по выявлению "пустых" управляющих компаний, а также управляющих компаний, систематически нарушающих и приводящих к причинению ущерба собственникам жилья. Об этом сообщила координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александра Афонина.

Работа в регионе была организована раньше, по сравнению с другими субъектами. Результаты таковы, что из 209 управляющих компаний региона 51 компания имеет лицензию по управлению многоквартирными домами свыше шести месяцев, но так и не приступила к управлению.

Также выявлены компании со схожими названиями. Имеются к примеру компании с названиями "Жилсервис" (четыре компании в Сыктывкаре, две компании в пгт. Нижний Одес); "Жилвест" (шесть компаний в Сыктывкаре, две из них ликвидированы).

Выявлен один злостный нарушитель, имеющий более десяти предписаний органов Госжилнадзора. Это компания "Жилсервис", на счету которой 40 предписаний.

Мониторинги будут направлены в федеральный центр для выстраивания подробной карты проблем и принятию комплекса мер по наведению порядка в этойй сфере.

"Благодаря партийному проекту проведена большая работа по формированию четкой картины состояния дел в этой сфере в республике. Работа обязательно будет продолжена. Хочу поблагодарить всех, кто помогал нам справиться с этой непростой задачей. Уверена, наши труды принесут свои положительные результаты для наших граждан уже очень скоро", - подчеркнула Александра Афонина.