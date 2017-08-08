Спортсменка из Коми Валерия Лапшина завоевала "серебро" на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

8 августа 2017 года, 16:53 | Сыктывкар
Фото Сергея Поциуса

На проходящих в Казани Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди спортсменов 1999 года рождения и моложе Валерия Лапшина завоевала серебряную награду в упражнении ВП-4, сообщает Минспорта региона.

Как сообщил тренер спортсменки Сергей Поциус, в упражнении ВП-4 победу одержала мастер спорта международного класса из Оренбурга, призёр Этапов Кубка мира среди юниоров Татьяна Харькова. Она показала лучший результат в квалификации – 414.4 очка.

В финале спортсменка набрала 248.5 очков. Второе место заняла кандидат в мастера спорта из Коми Валерия Лапшина, попавшая 410.9 очка в квалификации. В финале спортсменка набрала 247.6 очка. На третьем месте Анастасия Деревягина из Улан-Удэ. Она набрала 410,4 очка в квалификации и 226,3 очков в финале.

"Валерия Лапшина завоевала второе место среди 95 спортсменов со всей России. В квалификации спортсменка показала результат уровня мастера спорта. В финале уступила Татьяне Харьковой, призеру этапов Кубка мира, всего 0,9 очков", - отметил Сергей Поциус.

Соревнования в Казани собрали 320 человек со всей России. Республику Коми представляют девять спортсменов из Сыктывкара, Койгородского, Сысольского районов и поселка Тимшер.

В конце сентября Валерия Лапшина в составе сборной Республики Коми поедет на командный Чемпионат России по пулевой стрельбе. Соревнования пройдут в Краснодаре.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, соревнования, молодежь, минспорта
  Рубрика: Спорт
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