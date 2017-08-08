В субботу вечером в столице Коми откроют "охоту" на нетрезвых водителей. На территории города 12 августа пройдет оперативно-профилактическое мероприятие с одноименным названием.

Как пояснили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара, в рамках операции "Нетрезвый водитель" пройдут массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов дорожно-патрульной службы.

Все это проводится для пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь – управление авто в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования, что происходит весьма часто.

Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других, водители незамедлительно продолжат движение.

В какой именно части города будет в этом день дежурить столичная госавтоинспекция - не раскрывается.

Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если же сами граждане станут свидетелями факта управления транспортным средством нетрезвым водителем, сообщать необходимо в дежурную часть полиции по телефону "02" либо по телефону дежурной части ГИБДД по г.Сыктывкара 28-18-00.