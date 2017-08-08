В нескольких районах Коми в ночь на 9 августа ожидаются заморозки

В нескольких районах Коми ожидаются заморозки, сообщает МЧС по Коми.

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в ночь на 9 августа в Усть-Цилемском, Ижемском, Усинском, Печорском, Вуктыльском районах; в ночь на 10-11 августа также и в Ухтинском, Сосногорском, Троицко-Печорском районах местами ожидаются заморозки 0...-2°С.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует провести меры по защите садовых насаждений и огородных культур, особое внимание обратить на печное отопление.

Эксплуатируйте только исправную печь и соблюдайте при этом правила пожарной безопасности.

Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.

Не перегружайте электрическую сеть.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101";

В Главном управлении МЧС России по Республике Коми также круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.