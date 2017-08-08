В нескольких районах Коми в ночь на 9 августа ожидаются заморозки
В нескольких районах Коми ожидаются заморозки, сообщает МЧС по Коми.
По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в ночь на 9 августа в Усть-Цилемском, Ижемском, Усинском, Печорском, Вуктыльском районах; в ночь на 10-11 августа также и в Ухтинском, Сосногорском, Троицко-Печорском районах местами ожидаются заморозки 0...-2°С.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует провести меры по защите садовых насаждений и огородных культур, особое внимание обратить на печное отопление.
Эксплуатируйте только исправную печь и соблюдайте при этом правила пожарной безопасности.
Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.
Не перегружайте электрическую сеть.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101";
В Главном управлении МЧС России по Республике Коми также круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.
Комиинформ
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