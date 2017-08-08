Воркутинец попытался украсть ящик для пожертвований

В дежурную часть ОМВД России по Воркуте обратился представитель благотворительного фонда. Мужчина 1975-го года рождения сообщил, что из торгового центра похищен ящик с пожертвованиями в сумме порядка 2700 рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, установлено, что в вечернее время в торговой точке неизвестный посетитель, воспользовавшись тем, что продавец отдела отвлеклась, открыто похитил ящик с пожертвованиями и направился к выходу. Однако был замечен покупателями, один из которых задержал похитителя и сразу же вызвал сотрудников полиции.

Правоохранители доставили подозреваемого в дежурную часть полиции. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 2000-го года рождения, состоящий на профилактическом учете в ОПДН.

Ящик с денежными средствами изъят. В отношении подозреваемого дознавателями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.