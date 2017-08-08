Нефтяники и сельчане вместе строят детские городки в Усинском районе

Открытия новых детских городков с нетерпением ждет ребятня в Новикбоже и Усть-Усе. Проект по их строительству реализуется совместно ЛУКОЙЛ-Коми и администрацией городского округа "Усинск", неравнодушные сельчане активно помогают строителям.

Как сообщил на своей личной страничке "ВКонтакте" руководитель администрации муниципального образования Станислав Хахалкин, мысль о постройке игровой площадки на территории деревни Новикбож у местных жителей родилась еще осенью. И уже в декабре на средства ЛУКОЙЛ-Коми были приобретены яркие игровые модули для будущего городка.

После долгих обсуждений на общем собрании деревенские активисты определили, что лучшим местом для городка станет участок по улице Школьная. Едва здесь начались работы, новикбожцы с воодушевлением к ним присоединились. Совместными усилиями была расчищена площадка под строительство: снят слой дерна, выкорчеваны пни, убран мусор и остатки прежде стоявшего на этом месте старого дома. Затем на очищенной территории произвели отсыпку и утрамбовку грунта – для этого привлекли чуть ли не всю имеющуюся в деревне технику. Сейчас в самом разгаре монтажные работы.

Второй детский городок появится в соседней Усть-Усе, он также возводится на средства "ЛУКОЙЛ-Коми". Сейчас ведется заливка резинового покрытия площадки. Готово художественное оформление: ребят встретят изображения мультяшных героев, а также лукойловских талисманов – медведя Тимана Печорыча и Капельки Нефти.

Строительство детских площадок ведется в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией "ЛУКОЙЛ" и правительством Коми.

Таким образом, сельским мальчишкам и девчонкам сделают подарок в Год добрых дел, объявленный в регионе: они смогут играть на современных игровых модулях, изготовленных из высококачественных сертифицированных материалов.