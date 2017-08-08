Сергей Гапликов укрепил позиции в рейтинге влияния

8 августа 2017 года, 12:44 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало июльский рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации.

Глава Коми Сергей Гапликов занимает прочную 22-ю позицию и входит в группу глав субъектов с "сильным влиянием". В мае он занимал 25-ю строчку рейтинга.

Рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества.

В июльском опросе приняли участие 26 авторитетных экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку таблицы занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На третьем месте - губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Илья Баканов

  Ключевые слова: рейтинг, влияние
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Политика
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