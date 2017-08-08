Сергей Гапликов укрепил позиции в рейтинге влияния
Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало июльский рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации.
Глава Коми Сергей Гапликов занимает прочную 22-ю позицию и входит в группу глав субъектов с "сильным влиянием". В мае он занимал 25-ю строчку рейтинга.
Рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества.
В июльском опросе приняли участие 26 авторитетных экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку таблицы занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На третьем месте - губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Илья Баканов
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