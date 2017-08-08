Сергей Гапликов укрепил позиции в рейтинге влияния

6 августа

В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, против которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку.

Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод останется в истории как атака мертвецов.

Подробнее...