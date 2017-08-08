Мэрия Сыктывкара проведет конкурс на архитектурный проект набережной в Кировском парке
Администрация Сыктывкара 10 августа объявит конкурс на разработку архитектурного проекта набережной в парке имени С. Кирова. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель администрации столицы Коми Валерий Козлов.
По его словам, по итогам общегородского конкурса на лучшую концепцию благоустройства набережной победили четыре проекта, авторы которых предложили оформить территорию в национальной стилистике.
"С выбором концепции мы определились, хотя мне больше была по душе идея оформить набережную в ретро-стиле, - отметил В. Козлов. - 10 августа администрация объявит конкурс на разработку архитектурного проекта набережной. Информацию о конкурсе планируем разместить и на федеральных ресурсах, благодаря чему надеемся получить интересные и качественные работы".
Призовой фонд для победителя составит не менее 200 тысяч рублей. Средства будут выделены благодаря спонсорской помощи предприятий-соцпартнеров администрации Сыктывкара. Архитекторам предоставят два месяца на разработку проекта. По мнению мэра, этого срока достаточно, чтобы подготовить качественное архитектурное решение.
В завершении темы В. Козлов добавил, что победителей общегородского конкурса на лучшую концепцию благоустройства набережной наградят 22 августа, в День Республики, поскольку сейчас некоторые из них находятся в отпусках за пределами региона.
Геня Джавршян
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