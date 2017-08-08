Жители Коми услышат звук сирен

8 августа 2017 года, 12:33 |

Управление противопожарной службы и гражданской защиты по Коми сообщает, что 9 августа в 10.00 будет проходить техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) "Парма".

"В рамках плановой проверки кратковременно будут включены электросирены, которые установлены во всех муниципалитетах Коми, – отметил начальник Управления противопожарной службы и гражданской защиты Александр Сыскин. – Жителей и гостей республики просим соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проводимой технической проверке".

Напомним, что при возникновении чрезвычайной ситуации, услышав звуки сирены "Внимание всем!", необходимо подойти к уличному громкоговорителю, а находясь дома – включить телевизор, радио и прослушать сообщение, в котором будет содержаться точная информация о случившемся и правилах поведения в данной ситуации. На весь период ликвидации чрезвычайной ситуации все эти средства связи необходимо держать постоянно включёнными. Для жителей Республики Коми сообщения о возникновении чрезвычайной ситуации передают радиостанция "Радио Россия" и телеканал "Россия 1" (для жителей Сыктывкара и Сыктывдинского района).

Следующая плановая ежемесячная проверка РАСЦО "ПАРМА" состоится 13 сентября 2017 года.

***ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" является подведомственным учреждением Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Комиинформ

  Ключевые слова: сирена, проверка, защита
  Рубрика: Общество
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