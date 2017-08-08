На параде невест в Емве участницы будут плести венки и мыть машину

12 участниц соберет в Емве "Парад невест", организованный Молодежным советом Княжпогостского района. В полдень 13 августа девушки в подвенечных платьях начнут шествие под музыку по центральной улице города. При этом они будут нести транспаранты, пропагандирующие семейные ценности.

Как рассказала "Комиинформу" член Молодежного совета района Екатерина Серенкова, они пройдут до парка, и там невест по жребию разделят на две команды. Одна поедет в парк у реки, где для них проведут мастер-класс по плетению венков и фотосессию. Другая идет на автомойку мыть машину. Этот процесс также будут фотографировать. Затем команды поменяются местами.

Далее командам предстоит нарисовать свадьбу мечты. А на площади перед музыкальной школой невесты устроят музыкальный батл между командами.

После обеда девушек снова ждет фотоссесия, на этот раз на полях с лошадьми и каретой. Затем они прошествуют до главной площади, где пройдут гуляния. Там организуют шуточную регистрацию брака с кольцами, свидетелями и свидетельствами о его заключении. В 18 часов начнется концерт. По окончании невестам вручат подарочные сертификаты от салона красоты, все вместе они поучаствуют в зажигательном танцевальном флеш-мобе с бросанием букетов в толпу зрителей.

Пока желание поучаствовать в "Параде невест" изъявили шесть девушек. Регистрация продолжается. Заявку можно подать по телефонам 89220887964, 89617607695 (Екатерина Серенкова) или в обсуждениях группы ВКонтакте: https://vk.com/topic-151288676_35428146.