В Коми выросло количество получателей республиканской ежемесячной выплаты

8 августа 2017 года, 16:29 |
Фото из архива "Комиинформа"

В Коми республиканскую ежемесячную выплату получают 107,6 тысяч жителей региона.

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, расходы республиканского бюджета на предоставление республиканской ежемесячной денежной выплаты (РЕДВ) отдельным категориям граждан за 6 месяцев текущего года составили более 323 млн. рублей. Всего в 2017 году на эти цели из бюджета региона планируется направить более 660 млн. рублей.

"Можно сказать, что РЕДВ - одна из наиболее востребованных региональных мер социальной поддержки. Актуальность ее от года к году не снижается, а напротив – несколько возрастает. Так, за 6 месяцев текущего года получателями РЕДВ в республике стали более 107 тысяч 600 человек – почти на пятьсот человек больше, чем за тот же период 2016 года", - рассказали в Минтруде РК.

В ведомстве пояснили, что республиканская ежемесячная денежная выплата предоставляется труженикам тыла, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, ветеранам труда Республики Коми, одиноким гражданам старше 80 лет, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, жителям Коми, удостоенным почетных званий Российской Федерации и Республики Коми, а также гражданам из подразделений особого риска.

Размер этой меры социальной поддержки составляет от 356 рублей до 3000 рублей в зависимости от категории получателя.

Для назначения республиканской ежемесячной денежной выплаты необходимо обращаться в центр социальной защиты населения по месту жительства.

*** Республиканская ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан предоставляется на основании закона Республики Коми №55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми".

Комиинформ

  Ключевые слова: выплаты
  Рубрика: Общество
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