Четыре музея из Коми стали победителями грантовой программы "Музеи Русского Севера"

Подведены итоги первого этапа VIII грантового конкурса проектов программы "Музеи Русского Севера" и определен состав участников проектной лаборатории "Сделано в музее". Среди победителей - четыре музея из Коми.

Национальный музей Республики Коми представил на суд жюри программу "АС/СВОЙ". Музейное объединение Ухты - "Солнечный олене-лось Тимана". Литературно-театральный музей имени Н.М. Дьяконова на выигранные средства создаст информационный стенд музея. Сыктывдинское музейное объединение при участии Сыктывдинского дома народных ремёсел "Зарань" будет развивать "Каргортские легенды" в Ыбе.

Как сообщили "Комиинформу" организаторы, всего на конкурс поступило 56 проектных идей из 11 северных регионов России: Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Вологодской, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Пермского края.

С 10 по 12 октября в Череповце на базе дома отдыха "Торово" сотрудники 39 региональных музеев примут участие в тренинге по доработке своих проектных идей для последующей подачи заявки на второй заключительный этап конкурса проектов. Грантовый конкурс музейных проектов призван выявить и поддержать лучшие инициативы, способствующие развитию социокультурной и туристической привлекательности северных регионов.

В процессе "лабораторной" работы будут рассмотрены основные этапы и аспекты проектной деятельности: от современного понимания проекта до составления эффективного бюджета. Выступления экспертов, дискуссии и презентации опыта работы музеев в реализации туристских услуг дополнят практические групповые занятия под руководством ведущих тренеров-координаторов. Участие в работе проектных команд примут представители туристского сектора. В фокусе дискуссионного блока Лаборатории вновь окажутся вопросы взаимодействия региональных музеев и туристического бизнеса, интеграции музейно-туристского продукта в сферу туристских услуг, использования культурно-исторического потенциала малых городов и сельских территорий в туризме.

"В октябре пройдет наша третья тематическая музейно-туристская лаборатория, не считая знаменательного форума 2015 года, которым мы открыли профессиональный диалог между музеями и турбизнесом в рамках программы "Музеи Русского Севера". В этом году вместе с экспертами из сфер культуры и туризма полуфиналисты VIII грантового конкурса проектов, в числе которых много начинающих музейных проектировщиков, будут работать над оформлением своих замыслов (проектных идей) в туристско-привлекательные проекты. Отсюда и название тренинга – "Сделано в музее" – как маркировка качественно нового, креативного музейного продукта. А в том, что лаборатория представит именно такой результат, нет никаких сомнений", – рассказала начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду компании "Северсталь" Наталья Поппель.