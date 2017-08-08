Общественники проверили содержание подростков-правонарушителей в сыктывкарском СИЗО

7 августа Общественный совет при УФСИН проверил условия содержания несовершеннолетних в СИЗО-1. Гости обошли камеры, где содержатся несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, и с каждым из них побеседовали, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

В ходе визита председатель Общественного совета при УФСИН Любовь Максимова и члены совета – председатель Общественной палаты республики Галина Киселёва и председатель ОНК региона Эдуард Бушуевобщественники обошли четыре камеры, где содержались пятеро несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Члены совета интересовались условиями содержания, качеством питания и медицинского обслуживания, осмотрели шкафчики для продуктов, не оставили без внимания и книги, которые читают подростки.

В ходе бесед с ребятами выяснилось, что все они поддерживают связи с родными и близкими, а также представителями сыктывкарского Детского дома-школы № 1 имени А.А. Католикова (один из обитателей камеры попал в СИЗО из этого учреждения).

"Условия содержания соответствуют всем предъявляемым требованиям. Сами подростки не высказали никаких претензий по коммунально-бытовому обеспечению, питанию. Что касается обстановки, то всё чисто, бельё свежее, – поделилась впечатлениями председатель Общественного совета при УФСИН Любовь Максимова. – Поговорив с каждым, мы поняли, что в принципе ребята неплохие, понимают свою ответственность перед родителями. Очень хочется, чтобы наши беседы как-то повлияли на них в будущем, чтобы они не повторили своих ошибок".

Оптимистичный настрой подростков общественница отнесла к заслугам психологической службы учреждения. Впрочем, с несовершеннолетними в СИЗО работают не только психологи. Планомерно ведётся воспитательная и культурно-досуговая работа. Проводятся турниры по настольным играм (шахматы, шашки, домино и т.п.), конкурсы на лучший рисунок, сочинение. Во всех камерах, где содержатся несовершеннолетние, установлены телевизоры. Для занятия спортом прогулочные дворики оборудованы турниками и тренажерами.

Член совета и председатель ОНК региона Эдуард Бушуев считает, что условия содержания женщин и несовершеннолетних всё же лучше, чем у взрослых мужчин, содержащихся под стражей.

"Вместе с тем, тот факт, что несовершеннолетние содержатся под стражей, это плохо. С одной стороны, мне их жаль. С другой стороны, закон есть закон, он для всех одинаков", – сказал он.

Немаловажным является тот факт, что благодаря принятым УФСИН совместно с Министерством науки, образования и молодёжной политики Республики Коми мерам все несовершеннолетние, содержащиеся в следственных изоляторах региона, получают среднее образование. Занятия проводят преподаватели Республиканского центра образования, согласно распорядку дня. В самом СИЗО оборудован учебный класс площадью 20 квадратных метров. В классе имеются не только парты, но и шкаф для учебников и учебно-методических пособий, а также компьютерная техника. Приобретены необходимые письменные и канцелярские принадлежности. Все обучающиеся обеспечены учебниками.

"В прошлом 2016/2017 учебном году у нас обучалось порядка 25 несовершеннолетних только в этом следственном изоляторе. А в целом по республике эта цифра близка к пятидесяти", – отметила начальник отдела социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными УФСИН Светлана Варгатюк.