Коми выиграла грантовый конкурс на внедрение системы персонифицированного финансирования в допобразовании

Республика Коми выиграла грантовый конкурс на внедрение системы персонифицированного финансирования в дополнительном образовании детей.

Победа в грантовом конкурсе Министерства образования и науки России позволит привлечь в 2018 году в республиканский бюджет дополнительно 12,2 миллиона рублей. Работа по участию в конкурсе проводилась по поручению главы региона Сергея Гапликова.

"Деньги пойдут на внедрение в 2018 году системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, что позволит расширить доступность и качество услуг в сфере дополнительного обучения детей", - рассказала первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Вероника Лесикова.

Одна из важнейших целей этого направления работы, пояснила она, – реализация Указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", в соответствии с которым к 2020 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, должна увеличиться до 70-75 % от общей численности детей этого возраста.

Планируется, что персонифицированное финансирование будет реализовано через образовательные сертификаты, предоставляемые родителям для обучения их детей по программам дополнительного образования. За сертификатами закрепляются средства на обучение ребенка по выбранной им программе. Стоимость обучения будет рассчитываться индивидуально, исходя из вида и направленности программы, количества необходимых материально-технических средств для ее реализации. Таким образом, финансирование дополнительного образования будет ориентировано не на образовательную организацию, а на образовательную программу и педагога, реализующего ее. Это позволит создать конкуренцию в сфере услуг дополнительного образования детей, обеспечить поддержку наиболее востребованных программ.

"Система персонифицированного финансирования позволит частично возмещать расходы родителям на дополнительное образование детей в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на таковой вид деятельности", - дополнила В. Лесикова.

Оператором системы персонифицированного финансирования станет модельный центр дополнительного образования детей, который будет создан на базе Республиканского центра дополнительного образования. Центр будет осуществлять информационную и методическую поддержку всей системы дополнительного образования через сеть опорных муниципальных центров дополнительного образования, которые будут созданы на базе имеющихся муниципальных организациях дополнительного образования.

Напомним, вопросы участия региона в реализации федеральных проектов поднимались в мае на рабочей встрече главы Республики Коми Сергея Гапликова и министра образования и науки России Ольги Васильевой.

Ранее Сергей Гапликов перед органами исполнительной власти региона поставил задачу по привлечению в регион федеральных средств. Так, при содействии Министерства образования и науки России в 2017 году республика привлекла на развитие отрасли из федерального бюджета 582,9 миллиона рублей. Средства направлены на строительство и ремонт школ, создание технопарка, повышение качества образования, развитие системы независимой оценки качества образования, обеспечение жильём молодых семей, реализацию мероприятий госпрограммы "Доступная среда", сообщает пресс-служба главы РК.