Восьмилетней сыктывкарке Кристине Терюковой собирают средства на дельфинотерапию и дальнейшее лечение.

Пять лет назад после дорожной аварии, произошедшей в районе максаковских дач под Сыктывкаром, девочка замолчала и перестала ходить, потеряла все навыки самообслуживания. Периодически ее мучают приступы эпилепсии, но сейчас разные виды лечения стали давать хорошие результаты.

Как рассказала мама девочки Елена Терюкова, недавно Кристина начала ходить. Неустойчиво, с чужой помощью, но все-таки передвигается.

Только что у Кристины закончился курс иглоукалывания. На дельфинотерапию сыктывкарцы собираются поехать в Лазаревское по рекомендации московских врачей одной из клиник, где наблюдается девочка.

Лечению дочери семья посвящает большую часть своего времени. Все происходит за свой счет и с большим трудом.

Сыктывкарцы обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь им и внести любой посильный вклад в выздоровление девочки, которая очень хочет ходить, говорить и быть как все обычные дети, но без помощи взрослых, в том числе и материальной, это невозможно.

На дорогу и проживание на юге сыктывкарцы нашли собственные средства. Сам курс дельфинотерапии обойдется в 55 тысяч рублей, которые пока еще не собраны.

В дальнейшем средства понадобятся и на другие поездки. Все отчеты о финансовых поступлениях и их расходовании мама девочки публикует в группе Кристины Терюковой в соцсети.

После сентябрьской дельфинотерапии девочке, скорее всего, предстоит операция в Солнцево под Москвой. Если консилиум врачей одобрит это медицинское вмешательство, ей внедрят датчик, который будет блокировать приступы эпилепсии.

Как помочь Кристине:

СберБанк N° карты 4276 8280 1539 3278

Держатель Терюкова Елена (мама)

Мобильный банк 89041065195

Счет личный СберБанк 42307810128000831857 (Терюкова Кристина).