Сыктывкарским хулиганам придется заплатить 45 тысяч рублей за сломанные в драке зубы

8 августа 2017 года, 10:05 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Судебные приставы Республики Коми взыскали моральный вред за причинение вреда здоровью.

В отделе судебных приставов по Сыктывкару № 1 Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с виновника драки компенсации морального вреда в размере 45 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно решению Сыктывкарского городского суда в результате совершенных группой лиц действий гражданину Л. был причинен моральный вред и сломан зубной протез. Находясь около труб теплотрассы в г. Сыктывкаре, преступники, в том числе инициатор драки, подошли к гражданину Л. и из хулиганских побуждений умышленно нанесли несколько ударов по телу своей жертвы. В результате преступных действий потерпевшему были причинены физическая боль и телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью. Суд принял решение взыскать с инициатора драки в пользу гражданина Л. компенсацию морального вреда в размере 45 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснил последствия неуплаты задолженности. Однако в установленные законом сроки деньги пострадавшему возмещены не были. Судебным приставом были направлены запросы в кредитные организации, пенсионный фонд, налоговую и т. д. с целью установления имущественного положения. После этого судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежный счет должника, находящийся в банке.

В результате судебным приставам удалось взыскать компенсацию морального вреда в размере 45 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Вместе с тем, был взыскан исполнительский сбор за неисполнение решения суда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением

Комиинформ

  Ключевые слова: штраф, ущерб, приставы, зубы, драка
  Рубрика: Общество
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