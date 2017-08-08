Койгородцев призывают собирать пластиковые крышки

8 августа 2017 года, 11:13 | Койгородский

2 августа в Койгородском районе стартовала акция "Крышки добра", которая проводится в рамках объявленного главой Коми Года добрых дел. Район присоединился к акции, которая сейчас проходит в четырех городах: Ростове-на-Дону, Юрьевце, Челябинске и Сыктывкаре.

Проект реализуется при поддержке ГТСК ГРУПП "Чистая Планета" и "Эко Технологии", а в Республике Коми при поддержке ко-проекта "Своя планета". В Койгородке его проводит управление образования местной администрации.

Как сообщила "Комиинформу" методист управления образования Александра Попова, в Койгородке крышки собирают в районной администрации и Центре культуры. К акции подключились детские сады, с начала учебного года к ней присоединятся и школы района. Любой желающий может принести крышки в пункты сбора. В дальнейшем их отправят на завод по переработке пластика в Тверь.

В Управлении образования района отметили, что поучаствовать в проекте может любой желающий. Сдавая крышки на переработку, оказывается помощь фонду "Сила добра". С каждой крышке выходит примерно 7 копеек.

Илья Баканов

  Ключевые слова: сила добра, благотворительность, акции
  Рубрика: Экология
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