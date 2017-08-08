Всю ночь сыктывкарские спасатели искали глухого грибника

Сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС вечером 7 августа выехали в лес на поиски мужчины.

Как пояснили "Комиинформу" в отряде, сообщение поступило через службу 01 около 19.40. В дачном сообществе "Находка" в местечке Лесном потерялся 79-летний грибник.

Спасатели столкнулись с проблемой: мужчина плохо слышит и плохо ориентируется на местности. Однако все это время он находился на связи по телефону.

Спасатели начали двигаться по пути грибника от его дачи, подавая сигналы. Мужчина сообщил по телефону, что не слышит сирену. Взяв за ориентир местность, где ловит связь, сотрудники "СПАС-Коми" начали сужать круг поисков.

Только под утро спасатели приблизились к "потеряшке" так, что мужчина услышал сирену и уже на крики вышел к искавшим его людям. Около семи утра его привезли на дачу к родственникам. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, пытался поспать в лесу, но не смог, поэтому сильно устал. К тому же пожилого грибника искусали комары.