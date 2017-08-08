Ухтинцы предлагают присвоить звание "Почетный гражданин города" подполковнику Александру Алексееву посмертно

Ухтинцы предлагают присвоить звание "Почетный гражданин города" Александру Алексееву, подполковнику ФСБ погибшему при выполнении служебного долга 8 августа 1996 года.

Сегодня в Ухте и в Республике о подвиге Александра Алексеева хорошо знает подрастающее поколение. Возле школы, где он учился, установлен памятный знак, к которому сегодня будут торжественно возложены цветы. Более десяти лет в городе проводится республиканский военно-патриотический лагерь имени Героя России, подполковника ФСБ Александра Алексеева. В Северной Жемчужине по инициативе общественности в честь него названа улица.

Сейчас ухтинцы хотят присвоить Герою России подполковнику ФСБ Александру Алексееву звание "Почетный гражданин города" С таким предложением выступил депутат городского Совета Аристарх Анисимов. Как отметил народный избранник, после того, как подготовят соответствующие документы, вопрос будет вынесен на заседание Совета.

Напомним, Александр Алексеев, подполковник ФСБ вызвался добровольцем в командировку в Чечню в феврале 1996 года. 6 августа на Грозный напали боевики. Два дня в городе шли бои. Александр Алексеев и еще 90 бойцов оборонялись в здании общежития. Получив несколько ранений, он оставался в строю. В ночь с 8 на 9 августа Александр Алексеев искал пути вывода людей из окружения. Это был его последний бой. Он погиб от пули снайпера.

***Александр Алексеев родился 30 сентября 1952 года в Ухте. Окончил школу, затеем ухтинский индустриальный институт. Дальше армия. После службы в рядах вооруженных сил работал инженером в научно-исследовательском секторе института. Возглавил студенческий сройотряд. Именно Александру Алексееву принадлежит идея отдавать половину заработанных денег стройотряда на строительство Памятного знака ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Служба в правоохранительных органах началась в 1982 году в должности оперуполномоченного. В 1993 году он возглавил управление кадров ФСБ по Республики Коми. В Чечню в 1996 году подполковник отправился добровольно. Мог бы и не ехать, но не таким он парнем был, чтобы прятаться за спинами других, - говорят те, кто знал его лично.

9 сентября 1996 года Указом Президента Российской Федерации за "мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга" подполковнику Александру Алексееву посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.