В Ухте началась приемка школ к новому учебному году

В Ухте стартовала приемка школ к новому учебного году. Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе мэрии, руководитель администрации Ухты Магомед Османов, его заместитель Марина Метелёва и комиссия Управления образования посетили три школы в поселках УРМЗ, Подгорный и Озёрный.

Напомним, школа №4 в посёлке УРМЗ находится под особым контролем руководства администрации с того момента, как в образовательном учреждении начала протекать некачественно отремонтированная кровля.

Директор школы Сергей Сидоров доложил о проведенных работах: отремонтирован пищеблок, подвал, приобретена система видеонаблюдения. Всего на эти цели в 2017-м году выделено более трех миллионов рублей.

По словам директора, остро стоит вопрос с переводом школы на обучение в одну смену. Заключены договоры на оборудование кабинетов, но по объективным причинам до 1 сентября эти работы завершены не будут, реалистичные сроки – середина октября.

В школе №8 поселка Подгорный необходимо восстановить парадный вход в образовательное учреждение. Деньги на ремонт выделены, но нет подрядчика. Расчетная стоимость работ – 400 000 рублей.

В разговоре с директором восьмой школы М.Османов обозначил главный принцип управления городским хозяйством: "Лучше выбрать один участок и сделать работу хорошо, чем "размазывать" пресловутые 100 рублей на лакирование руин и делать это каждый год". По его словам, такой подход позволит решить проблемы образовательных учреждений Ухты за пять-шесть лет.

Говорить о готовности к новому учебному году первых двух школ по результатам рабочей поездки пока рано. Но есть в Ухте образовательные учреждения, которые уже сейчас готовы принять учеников. Школа № 22 в посёлке Озёрный встретила комиссию свежей дорожной разметкой на школьном дворе для юных инспекторов движения и запахом краски.

Несмотря на удаленность от центра города, по качеству отделки помещений школа может дать фору и ухтинским лицеям. Идеально отремонтированный спортзал с раздевалками, свежеокрашенные полы, стены и потолки в рекреациях произвели положительное впечатление на комиссию.

Приемка школ к новому учебному году будет проходить до 18 августа.