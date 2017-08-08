В Сосногорском районе отпраздновали Трошпиян

8 августа 2017 года, 7:39 | Сосногорск
Фото Сергея Ларионова

В Сосногорском районе живописный берег реки Вонъю вновь стал местом проведения уникального родового праздника Трошпиян. Именно здесь ежегодно собираются семьи Хозяиновых и Артеевых для того, чтобы отдать дань памяти своим дедам и прадедам.

9_2yEaUDVJA.jpg

Как сообщили "Комиинформу" в администрации Сосногорского района, место на берегу реки Вонъю выбрано неслучайно. Ведь именно здесь в начале XIX века устроили охотничью базу коми охотники, ставшие предками нынешних дружных семей.

FOJ7s2HIzbw.jpg

csEoNZQvQw4.jpg

"В те времена охота была одним из основных источников пропитания, поэтому наши прадеды уходили сюда по весне и возвращались домой лишь поздней осенью. А их жены, бывало, приезжали сюда на лошадях, чтобы забирать добычу и кормить детей, пока их отцы готовят запасы на зиму" - рассказал организатор родового праздника Владимир Артеев.

vE52p4GeTzk.jpg

vuyvqenXphY.jpg

e0hCg5wNkAc.jpg

Праздник традиционно прошел разнообразно и с размахом. "Трошпияновцы" участвовали в охотничьих состязаниях, узнавали интересные факты о прошлом, пели и танцевали.

V8z7PCseUZE.jpg

T_4pBYtu8wA.jpg

Также в этом году впервые в истории праздника гостями Трошпияна стали представители украинской национально-культурной автономии Сосногорска. В знак дружбы гости вручили "трошпияновцам" символ власти - булаву.

MbQS3GAZf8Q.jpg

T7TLAK0Gy_I.jpg

"Мы хотим показать всем, что наша земля Коми очень гостеприимна. Мы всегда рады представителям всех национальностей и стремимся жить в мире и согласии со всеми", - отметила директор Центра коми культуры Сосногорска Надежда Чугунова.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: Трошпиян, село, родовой праздник, лето, коми
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:23 02.08.2017
Минюст Коми проводит работу, направленную на укрепление статуса семьи и традиционных ценностей
17:54 01.08.2017
ОНФ предлагает ввести родительский ваучер на психологическую помощь
16:13 01.08.2017
Спасти ребенка: "Наргиза готова всем сердцем к кому-нибудь привязаться и искренне любить"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

6 августа

В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, против которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку.


Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод останется в истории как атака мертвецов.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео