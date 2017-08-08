В Сосногорском районе отпраздновали Трошпиян

В Сосногорском районе живописный берег реки Вонъю вновь стал местом проведения уникального родового праздника Трошпиян. Именно здесь ежегодно собираются семьи Хозяиновых и Артеевых для того, чтобы отдать дань памяти своим дедам и прадедам.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации Сосногорского района, место на берегу реки Вонъю выбрано неслучайно. Ведь именно здесь в начале XIX века устроили охотничью базу коми охотники, ставшие предками нынешних дружных семей.

"В те времена охота была одним из основных источников пропитания, поэтому наши прадеды уходили сюда по весне и возвращались домой лишь поздней осенью. А их жены, бывало, приезжали сюда на лошадях, чтобы забирать добычу и кормить детей, пока их отцы готовят запасы на зиму" - рассказал организатор родового праздника Владимир Артеев.

Праздник традиционно прошел разнообразно и с размахом. "Трошпияновцы" участвовали в охотничьих состязаниях, узнавали интересные факты о прошлом, пели и танцевали.

Также в этом году впервые в истории праздника гостями Трошпияна стали представители украинской национально-культурной автономии Сосногорска. В знак дружбы гости вручили "трошпияновцам" символ власти - булаву.

"Мы хотим показать всем, что наша земля Коми очень гостеприимна. Мы всегда рады представителям всех национальностей и стремимся жить в мире и согласии со всеми", - отметила директор Центра коми культуры Сосногорска Надежда Чугунова.