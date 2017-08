С Днем республики жителей Коми поздравит дуэт Ottawan

С Днем республики жителей Коми поздравят музыканты Ottawan.

Как стало известно "Комиинформу", их концерт пройдет 22 августа. Начало в 20 часов на Стефановской площади в Сыктывкаре.

Ottawan - французский диско-дуэт. Запись первого сингла группы - "D.I.S.C.O." - была произведена в октябре 1979 -го года в столице Канады, Оттаве. Оттуда и произошло название самой группы.

В России дуэт стал популярным в начале 1980-х годов. Наибольшую известность получили их хиты "D.I.S.C.O." и "Hands Up (Give Me Your Heart)".