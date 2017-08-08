Эксперты ОНФ в Коми обсудили предварительные результаты мониторинга "С теплом – труба"
Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках мониторинга ОНФ "С теплом – труба" обратили внимание, что в центре Сыктывкара рядом с детским садом №14 по улице Коммунистической, 46/1 находится надземная магистраль с разбитой теплоизоляцией.
По данному факту общественники обратятся к местным властям. Представители Народного фронта обсудили предварительные итоги мониторинга по борьбе с потерей тепла в коммунальных сетях, начатого в январе 2017-го.
Представители ОНФ в ходе последнего рейда зафиксировали негативную ситуацию вблизи с сыктывкарским детским садом №14: теплоизоляция проходящей рядом трубы сильно повреждена, в некоторых местах от нее мало что осталось.
Магистраль идет вдоль ограждения детского учреждения, за которым находятся игровые площадки для малышей. Рядом с трубой – бутылки и мусор. Местные жители пояснили, что здесь место обитания асоциальных личностей. Люди возмущены такой ситуацией: рядом дошкольное образовательное учреждение, детская спортивная школа со стадионом, где круглый год занимаются ученики, территория – место отдыха жителей близлежащих многоэтажных домов, родителей с маленькими детьми.
Представители Народного фронта по итогам рейда приняли решение обратиться в администрацию Сыктывкара с решением вопроса с ресурсной компанией о ремонте трубы до начала отопительного сезона, а также с тем, чтобы данная территория была взята на дополнительный контроль.
Активисты ОНФ в целом рассмотрели предварительные результаты мониторинга Народного фронта "С теплом – труба". Акция ОНФ проводится по всей России. По итогам обращений экспертов Народного фронта в адрес муниципальных властей было отремонтировано более 140 участков теплотрасс в 44 муниципальных образованиях в 25 субъектах РФ.
В Коми общественники с помощью граждан также добились результатов. По обращению представителей ОНФ были отремонтированы трубы теплоснабжения вблизи детских садов №112 и №13, школы №43 в Сыктывкаре, обеспечивающие теплом данные учреждения.
"Активисты ОНФ продолжат мониторинг "С теплом – труба". Также будем обращать внимание на социальные, образовательные учреждения, ведь потери тепла в итоге сказываются на платежах, в том числе родительских", – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" Валентина Анфилатова. Она отметила, что неотремонтированных труб очень много во всех муниципалитетах региона, проблема должна решаться всеми – собственниками труб, надзорными органами, местными властями.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина предложила "за несвоевременное принятие решения внести в административный кодекс требование наказания чиновников и ресурсоснабжающих организаций".
Комиинформ
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