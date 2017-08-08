В Коми более 46% жилищного фонда подготовлено к новому отопительному сезону

Более 37% жилищного фонда в России подготовлено к новому отопительному сезону. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень в ходе Всероссийского селекторного совещания, посвящённого вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

"По состоянию на начало августа 2017 г. в республике к зиме подготовлено 47% котельных, 46% жилищного фонда, 68% тепловых сетей, 68% водопроводных сетей", — сообщила заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Ольга Микушева. Замминистра добавила, что также была завершена замена 14,98 км ветхих тепловых сетей и 19,54 км ветхих водопроводных сетей.

В Республике Коми завершаются работы по гидравлическому испытанию тепловых сетей на плотность и прочность, испытано 1820 км или 90% от плана (2034,3 км), выявлено 464 порыва, устранено 325 порывов или 70%.

Нормативные запасы топлива на начало августа созданы в объеме: уголь 62%; дрова (щепа) 59%; мазут 45%.

В районы с ограниченными сроками навигации (ГО "Усинск", МР "Троицко-Печорский", МР "Усть-Цилемский" отгружено 12,7 тыс. тонн или 74% от плана (17,17 тыс.т).

Определенные отставания при подготовке к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов от уровня подготовки прошлого года на 5 – 7% обусловлены более поздним завершением отопительного периода 2016 – 2017 годов.

В целях осуществления контроля и оказания практической помощи органам местного самоуправления и организациям жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми по подготовке объектов жизнеобеспечения населенных пунктов к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов организована работа республиканского штаба с ежедекадным рассмотрением вопросов текущего хода подготовки к зиме, сообщает пресс-служба Минстроя РК.

В сентябре 2017 года на заседании правительства Республики Коми будут подведены итоги подготовки к отопительному сезону и рассмотрена готовность к прохождению осенне-зимнего периода 2017 - 2018 годов.