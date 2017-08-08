Организации народных художественных промыслов поддержаны на государственном уровне

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о поддержке организаций народных художественных промыслов. Закон устанавливает право органов госвласти субъектов России поддерживать организации народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

"Данный документ актуален и своевременен. Он стал логическим продолжением деятельности правительства страны в данном направлении", - прокомментировала решение министр национальной политики Коми Елена Ермолина.

В рамках задач, поставленных главой региона Сергеем Гапликовым, в Коми уделяется особое внимание сохранению, возрождению и развитию народных промыслов и ремесел. Работа Правительства идет в тесном сотрудничестве с предприятиями, популяризирующими народные промыслы.

В частности, при содействии регионального Министерства национальной политики Коми Ремесленная Палата реализует системный комплексный план мероприятий по популяризации народных традиций. Одним из ближайших мероприятий в рамках данного сотрудничества станет презентация альбома "Народные художественные промыслы и ремесла Республики Коми", которая состоится 18 августа в 14:00 в Доме дружбы народов Республики Коми.

Это первое издание такого рода в республике. В нем отражены все виды традиционного декоративно-прикладного искусства народа коми, их значение в формировании исторической значимости народных промыслов.

А в дни празднования 96-летия Республики Коми с работами мастеров и ремесленников Коми можно будет познакомиться во время региональной выставки достижений и возможностей отраслей народного хозяйства "Достояние Севера". В сентябре вместе с мастерами из других регионов России они представят свои изделия на выставке НХП в рамках Съезда из финно-угорских регионов. Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению изделий народно-прикладного творчества.

*** В год 95-летия Республики Коми в Сыктывкаре открыл двери первый в республике Центр ремесел, на базе республиканского Дома Дружбы народов - "Дом национальной и этнической моды Республики Коми".

На базе республиканского Дома Дружбы народов практически ежемесячно проводятся крупные мероприятия в сфере НХП. В этом году в феврале состоялась IV Коми республиканская научно-практическая конференция "Возрождение и стратегия развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми". В марте - Фестиваль национальной и этнической моды "Северный стиль". В мае по инициативе Дома дружбы народов в рамках научно-практической конференции работников культуры прошла секция "Коми национальный костюм в сценическом воплощении".

В июле этого года в Ижме впервые состоялся семинар "Мастеровые Коми".

Мастера и ремесленники Коми имеют возможность представить республику на престижных российских площадках. Так, в марте мастера из Коми Ремесленной Палаты приняли участие в выставке НХП на Форуме коренных малочисленных народов на Ямале, а в апреле вместе с творческой мастерской "Югыд Арт" Светланы Туровой – в выставке "Радуга Пармы" в Московском доме национальностей в рамках праздника "Коми гаж", организованном Коми национально-культурным объединением "Парма" при поддержке Департамента национальностей политики Москвы, Постоянного представительства Республики Коми при Президенте РФ, Московского Дома национальностей и Дома дружбы народов Республики Коми.

Возрождению и развитию сферы народных художественных промыслов в нашем регионе способствует и то, что руководитель Коми Ремесленной Палаты Ефим Канев вошел в состав Правления Союза народных художественных промыслов и ремесел России.