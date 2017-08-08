Июльская инфляция в Коми составила 100,1%

Июльская инфляция в республике составила 100,1%. По итогам семи месяцев цены на потребительском рынке выросли на 1,9%, что ниже, чем за соответствующий период прошлого года (на 2,8%), сообщает Комистат.

Цены на продовольственные товары в июле снизились на 0,4%. Последний раз дефляция (снижение цен) на эту группу товаров наблюдалась в феврале. Снижение цен на рынке продовольственных товаров сложилось по влиянием сезонного удешевления овощей и фруктов.

Так, капуста подешевела на 28%, картофель - на 15%, бананы - на 12%, свекла - на 11%, помидоры и лимоны - на 9%, виноград - на 6%, чеснок - на 10%. В то же время выросли в цене апельсины - на 9%, яблоки - на 7%, морковь - на 6%, груши - на 4%, огурцы - на 1%.



Среди остальных наблюдаемых продуктов питания ниже, чем в июне, сложились цены на мясо птицы, сельдь соленую, масло подсолнечное и оливковое, маргарин, соль, крупу гречневую, хлопья овсяные, мороженое и молоко пастеризованное (на 1-2%). Кроме того, снижение цен на яйца, наблюдавшееся шестой месяц подряд, в июле составило 11%. В то время как сахар подорожал на 10%.



На рынке непродовольственных товаров в июле наблюдалась дефляция. Индекс составил 99,9% под влиянием снижения цен на отдельные виды бытовой техники и телерадиотоваров - на 1-2%.



В то же время в группе "строительные материалы" увеличились цены на стекло оконное листовое - на 12%, еврошифер и рубероид - на 3%, цемент и краски - на 1%.



Кроме того, на 5% выросло в цене газовое моторное топливо, бензин автомобильный марки АИ-92 - на 0,5%.

Формирование индекса цен и тарифов на услуги в июле на уровне 101,1% обусловлено плановым повышением тарифов на коммунальные услуги, стоимость которых увеличилась в среднем на 3%. В том числе подорожали услуги электро- и газоснабжения, а также водоотведение на 4%, горячее водоснабжение и отопление - на 3%, холодное водоснабжение - на 2%.



Кроме того, на 2% подорожала стоимость проживания в гостинице; из услуг пассажирского транспорта на 3% выросла стоимость билета на самолет; среди медицинских услуг на 2% подорожало лечение кариеса и удаление зуба.



В то же время в среднем на 1-2% стали дешевле услуги в сфере зарубежного туризма, проезд в купейном вагоне скорого поезда и аренда квартиры.