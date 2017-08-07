За неделю госавтоинспекторы Сыктывкара поймали 44 нарушителя-мотоциклиста

Подведены итоги оперативно-профилактической операции "Мото". Как сообщает госавтоинспекция столицы Коми, проходило оно с 31 июля по 6 августа.

Операция направлена на пресечение нарушений ПДД РФ водителями двухколесной техники. В первую очередь, управление мототранспортом водителями, не имеющими удостоверений соответствующей категории и находящимися в состоянии опьянения.

Так за неделю сотрудники ДПС выявили 44 нарушения ПДД РФ, допущенные водителями двухколесной техники

Задержано три человека, которые управляли мототехникой в состоянии алкогольного опьянения, двое из них при этом не имели водительского удостоверения. В обоих случаях транспорт был задержан и помещен на специализированную штрафную стоянку.

Автоинспекторы напоминают, что водители мотоциклов должны иметь водительское удостоверение категории "А", а скутеристы и мопедисты при их остановке должны предоставить полицейским для проверки водительское удостоверение категории "М" или любой другой категории.

За отсутствие указанных категорий, либо водительского удостоверения водитель двухколесной техники может быть подвержен административному наказанию в размере от 5 до 15 тысяч рублей по ст. 12.7 КоАП РФ, за управления транспортным средством, не имея права на его управление.