Лыжник Андрей Некрасов из Коми в составе сборной России выехал на тренировочные сборы в Болгарии
Юниорский состав спортивной сборной команды Российский Федерации по лыжным гонкам начал тренировочное мероприятие на спортивной базе "Бельмекен" в Болгарии.
Как сообщает Минспорта Коми со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России, команда пробудет на сборах до конца августа. Спортсмены примут участие в "Кубке Сивена" - традиционных соревнованиях на лыжероллерах. Трасса гонки большую часть маршрута идет в гору.
Мужчинам предстоит пробежать 19 километров, а женщинам, юниорам и юниоркам дистанцию 9 километров.
Спортивная база "Бельмекен" находится на высоте 2050 метров между горами Родопи и Рила, в 130 км от Софии. Рядом находится Национальный парк "Рила" и плотина „Бельмекен”. Сборные команды со всей Европы приезжают сюда для подготовки и летом и зимой по таким видам спорта как лыжные гонки, биатлон, гребля, борьба, легкая и тяжелая атлетика.
Комиинформ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, против которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку.
Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод останется в истории как атака мертвецов.