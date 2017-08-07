Лыжник Андрей Некрасов из Коми в составе сборной России выехал на тренировочные сборы в Болгарии

7 августа 2017 года, 19:41 | Сыктывкар
Фото Федерации лыжных гонок России

Юниорский состав спортивной сборной команды Российский Федерации по лыжным гонкам начал тренировочное мероприятие на спортивной базе "Бельмекен" в Болгарии.

Как сообщает Минспорта Коми со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России, команда пробудет на сборах до конца августа. Спортсмены примут участие в "Кубке Сивена" - традиционных соревнованиях на лыжероллерах. Трасса гонки большую часть маршрута идет в гору.

Мужчинам предстоит пробежать 19 километров, а женщинам, юниорам и юниоркам дистанцию 9 километров.

Спортивная база "Бельмекен" находится на высоте 2050 метров между горами Родопи и Рила, в 130 км от Софии. Рядом находится Национальный парк "Рила" и плотина „Бельмекен”. Сборные команды со всей Европы приезжают сюда для подготовки и летом и зимой по таким видам спорта как лыжные гонки, биатлон, гребля, борьба, легкая и тяжелая атлетика.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, молодежь, Минспорт, коми
  Рубрика: Спорт
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