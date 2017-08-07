На всех автомобилях скорой медпомощи в Коми появился номер телефона "112"

7 августа 2017 года, 19:19 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

На всех автомобилях скорой медицинской помощи в Республике Коми появилась информация о службе экстренных вызовов "112". Приказ о проведении соответствующей работы был издан Министерством здравоохранения региона.

До начала августа опознавательная маркировка в виде специального знака с телефоном экстренного вызова "112" была нанесена на автомобили скорой медицинской помощи и реанимобили учреждений здравоохранения региона.

"Работа была проделана для повышения эффективности вызовов единой системы взаимодействия экстренных оперативных служб. Когда автомобиль скорой медицинской помощи у людей будет ассоциироваться с номером 112, на который можно позвонить с любого телефона, отпадут всякие сомнения, нередко возникающие у граждан, например, при использовании мобильных телефонов разных операторов. Это значит, что медицинская помощь в случае происшествия сможет быть оказана более оперативно", - отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

Комиинформ

  Ключевые слова: транспорт, медицина
Персоны: Березин Дмитрий Борисович
  Рубрика: Общество
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