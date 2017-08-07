К 96-летию в Коми проходят конкурсы по благоустройству и оформлению домов

96 лет Коми: в республике проходят конкурсы по благоустройству среди поселений, учреждений и оформлению домов.

Как сообщает пресс-служба Миннаца РК, наиболее активно конкурс проходит в Сыктывдинском районе.

Как сообщили в администрации района, уже на начало августа на конкурс было подано около 30 заявок. Самыми инициативными выступили села Зеленец (10 заявок) и Часово (16 заявок).

Стоит отметить, что район проводит конкурс в два этапа. На первом, поселенческом, этапе конкурс среди владельцев и жителей индивидуальных жилых домов, предприятий, организаций, учреждений проходит внутри одного поселения. Заявки делятся по номинациям: "Двор образцового содержания", "Частная усадьба", "Самый чистый подъезд", "Открытие года", "Лучшая организация по благоустройству на подведомственной территории".

Подведение итогов первого этапа состоится в канун Нового года. По его итогам материалы будут переданы в районную комиссию для участия во втором этапе. Оценка конкурсных материалов благоустройства объектов, подведение итогов районного этапа и награждение состоятся в январе 2018 года.

"Проведение ежегодного конкурса по благоустройству городов и сел в нашей республике стало уже хорошей традицией. Он позволяет подвигнуть жителей республики более трепетно относится к тому месту, где живешь и работаешь, выявить и поддержать авторов лучших идей по озеленению, благоустройству и оформлению территорий с учетом местных народных и уже сложившихся в наши дни традиций. В этом году особую актуальность конкурс приобрел в связи с Годом экологии в России и объявленным Главой Коми Сергеем Гапликовым Годом добрых дел", - отметила министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.