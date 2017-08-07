Средний и малый бизнес Коми приглашают на семинар по закупкам

7 августа 2017 года, 18:31 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Министерство экономики Республики Коми совместно с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация МСП") проведут 18 августа семинар на тему "Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц". Участие в семинаре бесплатное.

Предприниматели узнают о возможности доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, в том числе об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, а также о возможных инструментах финансовой поддержки со стороны АО "Корпорация МСП" совместно с кредитными организациями, сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

На семинаре выступят представители АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" и ПАО "МРСК Северо-Запад".

Семинар пройдет по адресу в Сыктывкаре: ул. Коммунистическая, д.11, Коми республиканская академия государственной службы и управления, с 12 до 15 часов. Начало регистрации участников в 11-30.

Комиинформ

  Ключевые слова: семинар, закупки
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:01 31.07.2017
Гарантийный фонд Коми готов активно поддержать малый и средний бизнес
10:47 25.07.2017
В Коми появился общественный представитель Агентства стратегических инициатив
14:25 24.07.2017
На центральном городском рынке в Сыктывкаре появилась легальная барахолка


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео