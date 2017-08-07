Средний и малый бизнес Коми приглашают на семинар по закупкам

Министерство экономики Республики Коми совместно с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация МСП") проведут 18 августа семинар на тему "Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц". Участие в семинаре бесплатное.

Предприниматели узнают о возможности доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, в том числе об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, а также о возможных инструментах финансовой поддержки со стороны АО "Корпорация МСП" совместно с кредитными организациями, сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

На семинаре выступят представители АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" и ПАО "МРСК Северо-Запад".

Семинар пройдет по адресу в Сыктывкаре: ул. Коммунистическая, д.11, Коми республиканская академия государственной службы и управления, с 12 до 15 часов. Начало регистрации участников в 11-30.