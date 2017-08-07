Год добрых дел в Коми: удорские пожарные помогли обустроить территорию кладбища

7 августа 2017 года, 17:47 | Удорский

Работники пожарной части № 173 противопожарной службы Коми оградили деревянным забором территорию кладбища в п.г.т. Междуреченск Удорского района.

На прошлой неделе сотрудники междуреченской пожарной части в свободное от работы время оградили деревянным забором территорию местного кладбища. Работа велась совместно с администрацией поселка.

Перед установкой забора пожарные расчистили прилегающую к кладбищу территорию от деревьев и кустарников. В этом им помогли работники местного лесхоза, которые вырубали растительность днем ранее.

Жители Междуреченска показали, как общее дело для облагораживания территории поселка может сплотить людей. Большая роль в этом сплочении принадлежит недавно вступившему в должность главе сельского поселения Сергею Тимохину. Его активность и заинтересованность в развитии поселка послужили примером для остальных.

В дальнейших планах администрации – ремонт деревянной сцены, которая находится в центре поселка и используется для проведения культурно-массовых и общественных мероприятий. Доски для новой сцены уже куплены, а пожарные готовы оказать помощь в благоустройстве.

Комиинформ

  Ключевые слова: удора, кладбище, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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