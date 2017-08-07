Ухтинским подросткам придется ответить в суде за угоны автомобилей

Следственным отделом по Ухте СУ СК России по Коми завершено расследование уголовного дела в отношении двух 15-летних подростков. Несовершеннолетние обвиняются в угоне автотранспортных средств (п."а" ч.2 ст.166 УК РФ - 3 эпизода), сообщает пресс-служба Управления.

По данным следствия, в ночь на 1 апреля 2017 года подростки действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трижды совершили угон автотранспортных средств, находящихся в одном из гаражных боксов поселка Водный.

Гараж находился в совместном пользовании родителей одного из подростков и их родственников, в связи с чем у несовершеннолетнего имелся доступ в помещение гаража, уточняют в региональном СУСК.

В одном случае автомобиль Chevrolet был припаркован возле ворот гаража. Ключи от автомобиля подростки нашли в гараже, завели двигатель и дважды врезались в ворота. После этого машину вручную переместили от ворот гаража и бросили.

В гараже они обнаружили скутер, который подростки завели ключами, находящимися в замке зажигания и поочередно управляя скутером, передвигались по улицам Водного.

В том же гараже находился автомобиль "ВАЗ -21150". Подростки вручную вытолкали машину из гаража, проникли в салон и запустили двигатель ключом, находящимся в замке зажигания. Передвигаясь по улицам Водного, они совершили дорожно-транспортное происшествие, после чего бросили автомобиль и скрылись с места преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.