"Каргортские легенды" предстанут в интерактиве
Сыктывдинское музейное объединение при участии дома народных ремесел "Зарань" стало одним из победителей первого этапа грантового конкурса "Музеи Русского Севера".
Как рассказала "Комиинформу" заведующая сектором по связям с общественностью и инвестициям Дома ремесел "Зарань" Светлана Тюрнина, музейное объединение победило с проектом "Каргортские легенды" в номинации "Музей для туриста".
"Поскольку зимой и в межсезонье доступ к природному ландшафту "Каргортский" затруднен, и мы не можем показать туристам ни экологическую тропу, ни многое другое, мы выступили с предложением обустроить интерактивные площадки на территории музея, - рассказала С. Тюрнина. – Одну из интерактивных площадок планируем адаптировать для людей с особыми потребностями здоровья, чтобы они могли посмотреть видеофильмы, поучаствовать в мастер-классах".
В октябре победители первого этапа конкурса пройдут обучение в Вологде, после чего примут участие во втором этапе, который подразумевает непосредственную разработку проекта. Победители конкурса "Музеи Русского Севера" получат гранты в размере 400 тысяч рублей.
Сыктывдинское музейное объединение готово рассмотреть любые предложения от общественников и просто инициативных граждан.
"Из всех особо охраняемых территорий в Коми природный ландшафт "Каргортский" - самый доступный, фактически он находится в середине села Ыб Сыктывдинского района, поэтому очень важно его развивать, - отметила С. Тюрнина. – Обустройство интерактивных площадок – это способ продемонстрировать то, как можно работать с тем, что существует уже миллионы лет".
По ее словам, интерес к особо охраняемой природной территории также проявили и депутаты Госсовета Коми, которые планируют в ближайшее время провести там встречу по вопросам развития ООПТ.
Геня Джавршян
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