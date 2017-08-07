Инициаторы социально значимых проектов получили гранты от администрации Сыктывкара

В мэрии города прошло заседание комиссии по определению победителей конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме субсидий на территории столицы Республики Коми. В состав конкурсной комиссии вошли представители администрации города, общественной приемной Главы РК, Совета МО ГО "Сыктывкар" и городского отделения Совета ветеранов Афганистана.

Свои проекты защищали 18 представителей некоммерческих организаций, из них 10 получили грантовую поддержку. В полном объеме было решено поддержать проект "Арт-объект "Цветущая книга" региональной общественной организации развития молодежных инициатив "Новое дело". Остальные проекты получили частичную господдержку.

В частности, был поддержан проект "Организация и проведение бесплатного учебно-тренировочного лагеря по смешанному боевому единоборству (ММА) на территории МО ГО "Сыктывкар" Федерации смешанного боевого единоборства Республики Коми, проект "Изготовление и установка информационных стендов знаменитым людям бывшего села Тентюково", представленный Сыктывкарской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны. Также получил поддержку проект местной сыктывкарской спортивной общественной организации "Дети в спорте" на проведение открытого детского турнира по художественной гимнастике. Средства гранта будут направлены на организацию юбилейного вечера, посвященного 70-летию хоккейного клуба Строитель, на благоустройство спортивной площадки для мини-футбола на придомовой территории домов № 2,4 по ул.Максаковская, авторами которого стали представители Федерации футбола Республики Коми.

Мэрией города был поддержан проект "Возрождение хоккея с мячом в Эжвинском районе Сыктывкара", представленный хоккейным клубом "Сыктывкар", а также проект Ассоциации детских общественных объединений Республики Коми "Лабиринт выбора: к профессии через игру". Также частично был удовлетворен запрос на грантовую поддержку некоммерческого партнерства Института развития социально-значимых экономически перспективных технологий "Эжва - это мы" с проектом "Детская книжка "Разделяй и сохраняй", в основе которого разъяснительная работа на тему популяризации проекта раздельного сбора мусора в Сыктывкаре и проект "Дворовая игровая площадка" Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Республики Коми.

Всего в рамках конкурса было распределено 390 тысяч рублей, которые будут направлены на реализацию проектов. Воплощение в жизнь задуманного пройдет до конца этого года.

Напомним, в рамках проведения конкурса социально значимых проектов в первом полугодии 2017 года было подано 22 заявки от некоммерческих организаций, действующих на территории города Сыктывкара, на сумму 1 605 708 рублей. Тогда грантовую поддержку от муниципалитета получили 13 проектов на общую сумму 410 000 рублей, сообщает пресс-служба мэрии.