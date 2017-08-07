Печора проведет III открытый кубок юмора "Марья-моль-2017"

Печора готовится принять III открытый кубок юмора "Марья-моль". Вечер КВН, организованный сектором молодежной политики администрации района и юниор-лигой "КВаН", состоится 8 октября на сцене дома культуры "Досуг".

В кубке могут принимать участие рабочая молодежь и учащиеся от 16 лет как из самой Печоры, так и представляющие другие города и районы. Команда-участница должна состоять не менее, чем из трех человек и не более, чем из пятнадцати.

Общая тема кубка - "Кому в Коми жить хорошо…". Участников кубка ожидают конкурсы приветствие "Встречают по одежке… ", разминка с залом "А у нас во дворе,…а у Вас?" и музыкальное домашнее задание "История нашего города".

Заявку в свободной форме на участие команды в кубке необходимо направить до 9 сентября по e-mail: molodezhka@pechoraonline.ru или в социальной сети "ВКонтакте".

Дополнительную информацию можно получить у организатора кубка, заведующего сектором молодежной политики администрации Сергея Бобровицкого по телефону 8-912-954-31-16.