В России предложили возродить массовую сдачу стеклотары

Возродить советскую традицию массовой сдачи ненужной стеклотары предлагают депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Как сообщает RT, автор инициативы - депутат Владимир Петров, предлагает ввести залоговую стоимость стеклянных емкостей, а также установить автоматы для приема пустых бутылок и банок. Как считает депутат, это даст не только экономическую выгоду покупателям, которые смогут возвращать часть потраченных на напитки в бутылках денег, но и сократит площадь свалок и снизит ущерб окружающей среде.

Под залоговой стоимостью понимается фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Подобная практика широко применяется в Европе, в частности, в Финляндии. Там в супермаркетах стоят специальные автоматы по приему стеклотары, которыми очень удобно пользоваться, поэтому люди охотно сдают бутылки и банки.

В России существуют пункты по приему стеклотары и вторсырья, но только в 80 городах. Да и расположены они так, что найти их крайне сложно. Работают в определенные дни и часы. Кстати, за пустую бутылку там дают совсем немного - от 10 до 90 копеек.