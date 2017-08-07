Суд обязал администрацию Кебанъеля предоставить жилье погорелице

Суд обязал администрацию сельского поселения Кебанъель предоставить погорелице жилое помещение маневренного фонда. Женщина попала под категорию граждан, у которых единственное жилье стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

Права погорелицы защищал прокурор Усть-Куломского района.

По информации суда, в феврале 2017-го года произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В результате оказалась повреждена квартира вместе с имуществом.

В администрацию с заявлениями о предоставлении жилого помещения маневренного фонда обратилась пострадавшая, но из-за отсутствия у администрации таковых в удовлетворении обращения отказали.

Суд установил, что в Кебанъелье маневренный жилищный фонд состоит из двух жилых помещений, которые предоставлены пострадавшим в результате пожара многоквартирного дома в январе 2016-го года. Других пригодных для проживания помещений не оказалось.

Властям, если они не смогут обжаловать решение, все-таки придется предоставить женщине крышу над головой.