Академик РАН Михаил Рощевский уходит из Коми научного центра

Академик РАН Михаил Рощевский увольняется из Отдела сравнительной кардиологии Коми научного центра УрО РАН. Об этом академик РАН сообщил сегодня утром на брифинге с журналистами ведущих республиканских СМИ, который он провел прямо у дверей отдела, расположенного в жилом здании по ул. Оплеснина, 4.

По его словам, причиной для увольнения послужили публикации в одной из республиканских газет, которые являются оскорбительными для него и его семьи. Академик сообщил, что недавно он был приглашен для дачи пояснений в прокуратуру Коми, которая на основании изложенных в публикациях фактов провела проверку.

В частности, надзорное ведомство интересовали ответы на вопросы, касающиеся исполнения в 2005 году условий инвестиционного договора на строительство жилого дома по ул. Оплеснина, 4 и забивку свай под строительство Лабораторного корпуса института экологической физиологии, а также добровольного отказа Коми НЦ УрО РАН от части земельного участка.

Академик РАН рассказал, что в советское время на прилегающих к дому на ул. Оплеснина,4 территориях располагались жилые деревянные частные дома. После их сноса собственникам выдали жилье. В те годы действовал порядок, при котором подразумевалось достаточно быстрое строительство зданий. Не сумев в сжатые сроки изыскать средства на строительство, Академия наук потеряла часть земель.

"Меня обвиняют в том, что я не построил второй корпус Института физиологии, - пояснил М. Рощевский. – В 2000-х годах в стране активно развивалась биотехнология и было принято решение построить вторую очередь института физиологии. Однако к тому времени в стране развалилась экономика, не было уже "Комитяжстроя". Пришлось нам обращаться за помощью к тогдашнему руководителю республики Владимиру Торлопову. Свайное поле мы должны были забить около трансформаторной будки. Эта земля сохранена и поныне и числится за Академией наук. Для того, чтобы забить сваи, нужно было отдать кусочек земли под строительство дома по ул. Оплеснина, 4".

Это соглашение было подписано на уровне Москвы и Свердловска. В те годы Уральское отделение РАН имело статус почти министерства и напрямую получало средства из государственного бюджета. В результате многоквартирный дом был построен, первый и цокольный этажи - переданы Академии наук под лабораторные помещения. Мы действительно отказались от части земли, но только на два года – на период строительства здания. Вот и все мое "прегрешение". Здание было построено, лабораторию заселили, а что касается свайного поля, то у меня 6 июня 2006-го года закончился срок полномочий. Теперь уже моему преемнику предстояло заниматься этим вопросом".

На претензии, касающиеся выплат завышенных премий, М. Рощевский отметил, что в последние годы работал под руководством своей дочери. Все бухгалтерские документы о начислении премии имелись в распоряжении руководства КНЦ УрО РАН.

"Я думаю, что пора уходить на пенсию, чтобы больше никого не мучить", - с сарказмом добавил ученый.

Комментировать ситуацию с переездом сотрудников лаборатории из помещений по ул. Оплеснина, 4 ученый-физиолог не захотел. По его словам, после ознакомления с приказом в прошлую пятницу сотрудники Отдела вывезли все документы и оборудование. Личный архив М. Рощевский перевез к себе домой, а оборудование сотрудники перенесли в помещения на втором этаже Института физиологии.

В комментарии "Комиинформу" врио председателя Коми НЦ УрО РАН доктор биологических наук, профессор Владимир Володин сообщил, что ни о каком принудительном выселении Отдела сравнительной кардиологии речи не идет.

По его словам, планы по реорганизации были проработаны и обоснованы, с приказом заблаговременно были ознакомлены все сотрудники отдела, включая заведующую Ирину Рощевскую.

"Часть отдела находилась на втором этаже здания Института физиологии, где расположено научное оборудование, уникальные установки, операционная и другие специализированные и вспомогательные помещения, - пояснил он. - Другая часть располагалась в помещении жилого дома по адресу Оплеснина, 4, которое не приспособлено для проведения экспериментальных работ, а также для содержания лабораторных животных".

По его словам, фактически на 480 квадратных метрах располагались 15 сотрудников отдела. Ежегодные расходы на оплату коммунальных услуг за помещение на ул. Оплеснина, 4, часть из которых не использовалась, составляла 700 тысяч рублей.

Поскольку в жилом здании эксперименты проводить запрещено, в этом помещении были оборудованы только рабочие места для сотрудников. Некоторые помещения пустовали или мало использовались. Для проведения экспериментов они должны были переходить из одного здания в другое.

"Приказ по Коми научному центру предусматривает более эффективное использование помещений, закрепленных за отделом, а также упорядочивает использование рабочего времени сотрудников, - добавил В. Володин. - Приказом за отделом сохранены все имеющиеся помещения в здании Института физиологии и дополнительно выделено помещение на этом же этаже для размещения рабочих мест. Всего на сегодняшний день в здании Института физиологии отдел имеет общую площадь 315,8 кв. м., из них 123,4 кв. м. – офисные помещения, что намного превышает норму на одного работающего. Лабораторные помещения составляют еще 81,6 кв. м. Предусмотрены также и вспомогательные помещения".

Врио председателя Коми НЦ УрО РАН добавил, что переезд Отдела сравнительной кардиологии в специализированное здание поможет коллективу более полно использовать потенциал научно-материальной базы Института физиологии. Качество научных исследований не пострадает, так как при оптимизации площадей не затрагиваются специализированные помещения с оборудованием, а только рабочие места сотрудников.

Что касается дочери академика Рощевского - заведующей Отделом сравнительной кардиологии Коми НЦ УрО РАН Ирины Рощевской, то она вот уже четвертый месяц находится на больничном.

"Должен заметить, что после проверки прокуратурой в апреле 2017 года системы оплаты труда в отделе сравнительной кардиологии в части назначения премий были выявлены нарушения, - заметил В. Володин. - У Ирины Михайловны была запрошена объяснительная, однако после этого она сразу же вышла на больничный, который до сих пор не закрыт. Объяснения не получены".

В. Володин сообщил, что освободившиеся помещения будут переданы организованному в апреле 2017 года физико-математическому институту, который "вырос" из отдела. До настоящего времени сотрудники физико-математического института были "разбросаны" по трем зданиям в Сыктывкаре.

"В институте трудятся 25 человек, среди них семь докторов и десять кандидатов наук, сообщил директор института, доктор физико-математических наук Борис Громов. - Лаборатория экспериментальной физики займет цокольный этаж, на первом этаже здания разместятся лаборатория математики и телекоммуникаций, а также лаборатория теоретической физики. Наконец-то мы соберем весь коллектив под одной крышей. Руководить людьми, которые находились в разных концах города, было непросто".