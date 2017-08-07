Полицейские Усинска проводят проверку по факту мошенничества при продаже дачи через "Авито"

Полицейские Усинска проводят проверку по факту мошенничества при продаже дачи, сообщает пресс-служба МВД по Коми. В дежурную часть обратилась пенсионерка, 1960 года рождения, заявив о хищении с ее банковских счетов 135 000 рублей.

Женщина пояснила, что разместила на сайте "Авито.ру" объявление о продаже дачи. Спустя некоторое время с ней связалась незнакомка и изъявила желание приобрести участок, обещая, что внесет предоплату. Для убедительности покупательница предложила пенсионерке произвести ряд операций в банкомате и распечатать чеки, подтверждающие перевод денежных средств и вместе с тем договоренность о сделке.

Женщина поспешила к ближайшему терминалу и созвонилась с незнакомкой. Однако трубку взял ее сын. Под диктовку неизвестного мужчины пенсионерка стала выполнять операции в банкомате.

Как оказалось, злоумышленник, держа потерпевшую на связи, подключил мобильный банк к своему номеру телефона. После чего перевел с лицевого счета женщины на счет ее банковской карты 100 тысяч рублей. Затем незнакомец попросил жительницу Усинска проверить баланс электронного кошелька.

Увидев поступление денежных средств, пенсионерка не стала проверять смс-оповещения, информирующие об осуществлении операций между ее же счетами. После женщина сообщила звонившему, что не рассчитывала на столь крупную сумму.

Далее диалог продолжился на повышенных тонах. Покупатель предложил вернуть ему 90 тысяч рублей, а 10 тысяч рублей оставить в качестве предоплаты. Денежные средства незнакомец попросил перечислить на абонентские номера несколькими платежами по 15 тысяч рублей.

Потерпевшая вновь произвела ряд операций в банкомате, не догадываясь, что движение денежных средств опять происходит между ее лицевыми счетами. О списании крупной суммы она узнала на следующий день, когда собралась отправить перевод дочери. Онлайн-банкинг показал, что на карте женщины находятся 9 тысяч рублей, а на сберегательном счете всего 600 рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

МВД по Коми вновь призывает жителей региона быть крайне осторожными при совершении сделок в сети интернет. В летний период на электронных площадках появляется множество объявлений о купле-продажи недвижимости, дачных домов и других товаров. Граждане стараются договориться о сделке как можно быстрее и с максимальной для себя выгодой. Именно на этом спекулируют мошенники.

Ежедневно в полицию обращаются десятки жителей республики, ставшие жертвами обмана. Как правило, интернет-злоумышленники представляются либо покупателями, либо продавцами.

К примеру, мошенники действуют под видом покупателя и предлагают перевести на банковский счет продавца предоплату, а иногда и всю сумму целиком. Потерпевшему нужно лишь назвать номер пластиковой карты. Затем псевдопокупатели заверяют обрадованную жертву, что деньги якобы уже отправлены. В качестве подтверждения операции по переводу средств просят обманутого человека назвать смс-пароль, который присылается на его мобильный телефон. Так виртуальные преступники проникают в онлайн-сервис банка и похищают сбережения.

Или же аферист выдает себя за продавца. Он вывешивает объявление о ликвидном товаре с хорошей скидкой. Звучит крайне заманчиво для любого обывателя. Но есть обязательное условие - предоплата. Не стоит соглашаться на такой вариант, ведь предоплата не гарантирует получение товара. Как правило, после получения денег продавец перестает выходить на связь.

Если вы все же решились на сомнительную сделку, то хотя бы переводите деньги на банковские счета, а не на обезличенные виртуальные кошельки. Так полиция сможет отследить, куда ушли ваши деньги и поймать мошенников.