Расписание поезда Москва – Воркута изменится 25-26 августа на участке от Виса до Усы

7 августа 2017 года, 14:46 | Усинск, Воркута
Фото Антона Пархачёва

У поезда № 376 Москва – Воркута отправлением из Москвы 24 августа незначительно изменится расписание, сообщает пресс-служба СЖД.

Изменения произойдут на участке от станции Вис до станции Уса 25 - 26 августа. Поезд будет прибывать на станции и отправляться далее на несколько минут позже расписания.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО "РЖД".

Комиинформ

  Ключевые слова: транспорт, СЖД, коми, дороги
  Рубрика: Общество
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