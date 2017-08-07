Расписание поезда Москва – Воркута изменится 25-26 августа на участке от Виса до Усы

У поезда № 376 Москва – Воркута отправлением из Москвы 24 августа незначительно изменится расписание, сообщает пресс-служба СЖД.

Изменения произойдут на участке от станции Вис до станции Уса 25 - 26 августа. Поезд будет прибывать на станции и отправляться далее на несколько минут позже расписания.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО "РЖД".