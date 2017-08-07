В Гриву доставили энергосберегающие светильники

В Гриву Койгородского района Коми доставили энергосберегающие светильники в рамках реализации народного проекта "Уличное освещение". Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации муниципалитета.

Поставщик оборудования - архангельская компания ООО "НПО Светотехнические решения". В конце июля из Сыктывкара доставили последнюю партию техники.

Народный проект "Уличное освещение" в "Сфере благоустройства" получил финансирование в рамках республиканской программы "Народный бюджет" на сумму 333 тысячи рублей.

Финансирование предусматривалось из республиканского бюджета — 300 тыс. рублей, из местного — 33 тыс. рублей.

"Работы мы выполняем в сроки, установленные графиком. Сегодня мы проводим мероприятия по организации работ по монтажу. К 25 сентября энергосберегающие светильники будут освещать улицы Гривы", — сообщил глава Гривы Андрей Зырянов.