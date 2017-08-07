Поддержка одаренных детей Коми требует межведомственного взаимодействия

В Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми под председательством заместителя председателя Правительства – министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой состоялось рабочее заседание по итогам поездки делегации Республики Коми в образовательный центр "Сириус" (г. Сочи). Участие в заседании также приняли министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной, министр культуры, туризма и архитектурного дела Сергей Емельянов, и.о. ректора Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина Ольга Сотникова, руководители ведущих образовательных организаций республики.

Напомним, уже заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Коми и Образовательным Фондом "Талант и успех", создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми, разработана дорожная карта его развития, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.

Кроме того, определены организационно-правовые и финансово-экономические модели взаимодействия региона и центра "Сириус": достигнуты договоренности в части оказания Фондом помощи в разработке актуальных управленческих решений, правовой, организационной и финансовой поддержки.

В республике уже начата деятельность по разработке образовательных программ тематических направлений для последующего участия детей из Коми в проектах "Сириуса". Участники заседания отметили, что необходимо межведомственное взаимодействие в вопросах использования ресурсов образовательных, культурных и спортивных объектов региона, а также интеграции республиканских мероприятий с мероприятиями центра "Сириус".

"Взаимодействие Регионального центра и "Сириуса" будет направлено не только на раннее выявление детских талантов, но и, что главное, на их развитие и дальнейшую поддержку. Общими усилиями в Центре будут решаться задачи по созданию условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, а также профессионального становления детей независимо от их социального положения и места жительства", - подчеркнула Наталья Михальченкова.

***Начиная с 2014 года более 50 одаренных детей республики стали участниками профильных смен в образовательном центре "Сириус": за 2015 год – 15 учеников школ, за 2016 год – 24 школьника, за 2017 год – 16 учащихся.