Стоимость билета на междугородний рейс от Сыктывкара до Ухты повысилась
В Коми с августа повысилась стоимость билета на междугороднем рейсе "Сыктывкар-Ухта" и "Ухта-Сыктывкар".
Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе ООО "САТП №1", стоимость билета теперь - 400 рублей. Повышение составило 100 рублей.
"Повышение – необходимая мера для рентабельности предприятия, - сообщил агентству представитель "САТП №1". - Детский билет составит 50% от полной стоимости".
Напомним, до повышения стоимость билета в одну сторону составляла 300 рублей.
Геня Джавршян
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