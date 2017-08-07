Стоимость билета на междугородний рейс от Сыктывкара до Ухты повысилась

7 августа 2017 года, 13:50 | Сыктывкар, Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми с августа повысилась стоимость билета на междугороднем рейсе "Сыктывкар-Ухта" и "Ухта-Сыктывкар".

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе ООО "САТП №1", стоимость билета теперь - 400 рублей. Повышение составило 100 рублей.

"Повышение – необходимая мера для рентабельности предприятия, - сообщил агентству представитель "САТП №1". - Детский билет составит 50% от полной стоимости".

Напомним, до повышения стоимость билета в одну сторону составляла 300 рублей.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: САТП №1, рост стоимости билета Сыктывкар-Ухта
  Рубрика: Экономика
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