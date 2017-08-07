Воспоминания жителей республики пополнят Книгу памяти российских немцев Коми

В Сыктывкар вернулись участники историко-этнографической экспедиции Немецкой национально-культурной автономии республики.

В этом году 15 активистов немецкой автономии и её молодежного крыла "WIR", а также Немецкого культурно-делового центра Республики Коми побывали в местах спецпоселений российских немцев в Троицко-Печорском, Сосногорском и Вуктыльском районах. Эти муниципалитеты завершают карту районов спецпоселений в Коми, создаваемую экспедицией с 2004 года. В рамках проекта организуются встречи с российскими немцами, сбор воспоминаний и исторических материалов о судьбах немцев-переселенцев для книги памяти российских немцев Республики Коми и онлайн-музея "История немцев в Республике Коми" (nnka.biz/deutsch).

Девизом экспедиции нынешнего года была выбрана цитата на немецком языке: "Schön ist es auch anderswo, und hier bin ich sowieso", что в переводе означает "Хорошо где-то, а я все равно здесь".

По словам руководителя экспедиции - 2017, председателя "WIR" Софьи Фельцингер, в этом году им удалось проанкетировать и собрать воспоминания 33 человек. "Люди охотно делились воспоминаниями, показывали фото из семейных архивов. Наибольшее количество немцев было опрошено в поселке Дутово (здесь было собрано более 10 анкет). Приятно было встретить здесь российских немцев, владеющих немецкой речью", - поделилась руководитель экспедиции.

Маршрут исследования проходил по следующей схеме: Троицко-Печорск – Гришестав – Якша – Комсомольск-на-Печоре – Войвож – Верхнеижемский – Лемты – Дутово – Подчерье. И в каждом поселении участников экспедиции встречали радушно. "К примеру, в Дутово нас встретили праздничным концертом, подготовленным в нашу честь. А в Подчерье мы стали участниками концертно-обрядовой программы, подготовленной местным домом культуры", - рассказала С. Фельцингер.

Помимо работы участников проекта ждала насыщенная программа. Каждый день ребята знакомились с новым уголком республики. Побывали в краеведческом музее Троицко-Печорского района, Экологическом Арт-Фестивале "Сено" в деревне Гришестав, на территории Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника, на лосеферме в поселке Якша.

Как отметила руководитель экспедиции, сейчас ведутся работы по обработке собранных материалов. По итогам будут подготовлены информационный буклет, мультимедийная презентация и фильм об экспедиции. Первые результаты проекта будут представлены 28 августа, в День памяти и скорби российских немцев, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

*** Проект проводится при финансовой поддержке Международного союза немецкой культуры и Министерства национальной политики Республики Коми.