Пострадавших в страшном ДТП под Усть-Куломом выписали из больницы

Из больниц Сыктывкара и Усть-Кулома выписались пятеро пострадавших в усть-куломском ДТП пациентов. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Напомним, в ДТП на 159 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск погибли член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын, пострадали пятеро человек.

Состояние четверых человек сразу после аварии оценивалось как тяжелое, они лечились в Сыктывкаре. Один пострадавший находился в хирургическом отделении Усть-Куломской ЦРБ.

Водитель "Ниссана", таксист, получил перелом костей таза, травму грудной клетки, перелом ребер, а также травматический шок 3 степени.

Серьезные травмы получила еще одна пассажирка "Ниссана" - девушка 1996 г.р, находившаяся на переднем сиденье. У нее - сочетанная травма живота, множественные переломы ребер, гиповолемический шок 3 степени. В момент движения была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель "Хонды" - мужчина 1958 года рождения - получил сочетанную травму, сотрясение головного мозга, скальпированную рану головы, перелом голени.

Пассажир "Хонды" - мужчина 1953 г.р - получил сочетанную травму, травму головы, скальпированную рану головы, перелом левой голени.

У пассажирки "Хонды" - женщины 1961 г.р - была сочетанная травма, открытый перелом левой голени, правого предплечия, травма грудной клетки, множественные переломы ребер, тупая травма живота, травматический шок 3 степени.

27 июня в Сыктывкар транспортировали троих пострадавших. Все люди попали в реанимацию. Одного пациента планировали перевести травматологию. На следующий день в больницу поступил еще один человек.

Сегодня все пациенты отправлены домой.