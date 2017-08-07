Колледж культуры представит на Коми ВДНХ ручное ткачество

7 августа 2017 года, 12:40 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Изделия декоративно-прикладного искусства, сделанные студентами и преподавателями, представит на выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми Колледж культуры им.В.Т.Чисталёва.

Как рассказала "Комиинформу" председатель цикловой комиссии "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" колледжа Нина Мингалева, на их площадке разместится ручное ткачество. Это половики, полотенца, пояса, тканая одежда. Также посетители увидят плетеные корзинки и различные изделия из лозы.

"Еще мы традиционно представляем нашу верхневычегодскую роспись, бренд нашего колледжа, который мы развиваем уже несколько лет, Мезенскую роспись и нижневычегодскую роспись. Это будут разделочные доски, блюда, шкатулки и так далее", - сообщила Н.Мингалева.

Посетители Коми ВДНХ смогут оценить и резьбу по дереву мастеров колледжа: разделочные доски, игрушки, шкатулки. Всего студенты и преподаватели создадут для выставки около ста предметов.

Преподаватели готовы дать гостям выставки мастер-класс по плетению тканого пояса на бердечке и созданию традиционной куклы.

Для Коми республиканского колледжа культуры участие в Коми ВДНХ не только реклама учебного заведения, но и практика для студентов.

"Студенты должны знать, как им работать, как себя представлять, что показывать, что люди покупают, какая у людей покупательная способность. Мы много лет торгуем на разных ярмарках. Раз на раз не приходится. Когда-то очень хорошо берут, когда-то ничего", - заведующая отделением

Напомним, Коми ВДНХ "Достояние Севера" состоится 20 августа в ТРЦ "Июнь". Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми была возрождена в прошлом году на юбилей государственности Коми впервые спустя четверть века по инициативе главы Коми Сергея Гапликова. Организатором выступило правительство Коми при поддержке Торгово-промышленной палаты республики.

На возрожденную ВДНХ съехались делегации из всех 20-ти городов и районов Коми, развернув на первом этаже ТРЦ "Июнь" подворья с выставками, национальными блюдами и сувенирной продукцией. В этом году выставка состоится вновь.

По мнению организаторов, участие в выставке позволит экспонентам наладить деловые контакты между субъектами народного хозяйства Республики Коми, расширить круг потребителей местных товаров, работ и услуг.

Выставка предусматривает размещение порядка 70 индивидуальных экспозиций, раскрывающие основные вехи развития предприятия (организации), муниципального образования, его роль в развитии республики, перспективы развития с возможностью продажи товаров или услуг.

Для посетителей пройдет акция "Почетный посетитель выставки", состоится концертная программа, конкурсы, дегустации, мастер-классы. Будут работать детские уголки, кроме того, их будут бесплатно тестировать на определение уровня языка и др.

Илья Баканов

  Ключевые слова: студенты, Коми ВДНХ, выставка
  Рубрика: Культура
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